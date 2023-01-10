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المحكمة العليا النمساوية تبرىء البرفيسور النمساوي فريد حافظ من تهم إرهاب وجهت إليه مع عشرات النشطاء المسلمين (الجزيرة)

Lebanon 24
10-01-2023 | 14:45
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