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وزير الخارجية الأميركي: يمكن تسخير العلاقات داخل منتدى النقب لخلق زخم في العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية نحو حل تفاوضي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
10-01-2023 | 15:55
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