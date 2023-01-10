وزير الخارجية الأميركي: يمكن تسخير العلاقات داخل منتدى النقب لخلق زخم في العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية نحو حل تفاوضي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني (سكاي نيوز عربية)

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