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مجلس النواب الأميركي يقرر تشكيل لجنة خاصة للنظر في التنافس الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والصين

Lebanon 24
10-01-2023 | 18:01
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