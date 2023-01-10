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بايدن: أهتم بشكل جدي بالوثائق السرية ولا أعرف مضمون الوثائق التي وجدت في مكتبي

Lebanon 24
10-01-2023 | 19:08
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