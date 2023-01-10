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بريطانيا واليابان توقعان اليوم اتفاقية دفاعية تسمح للبلدين بنشر قوات على أراضي بعضهما البعض

Lebanon 24
10-01-2023 | 22:58
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