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وزير الدفاع الكوري الجنوبي: سنجري مع واشنطن مناورات نووية الشهر المقبل لردع كوريا الشمالية

Lebanon 24
11-01-2023 | 01:17
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