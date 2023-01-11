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إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية: نسعى للسيطرة على عطل فني بنظام الإشعارات الجوية (العربية)

Lebanon 24
11-01-2023 | 07:23
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