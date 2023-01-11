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ميقاتي: لا يوجد إمكان لإعطاء سلفة لكهرباء لبنان إلا بمرسوم من مجلس الوزراء ولا يمكن التصرف بعكس ما ينصّ عليه قانون المحاسبة العمومية

Lebanon 24
11-01-2023 | 08:31
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