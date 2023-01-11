ميقاتي: ستُعقد جلسة لمجلس الوزراء، استُكمل وضع مشروع جدول أعمالها لكنها ستتأخر إلى مطلع الأسبوع المقبل لاعتبارات اجتماعية استجدّت في الساعات الماضية

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