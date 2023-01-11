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ميقاتي: ستُعقد جلسة لمجلس الوزراء، استُكمل وضع مشروع جدول أعمالها لكنها ستتأخر إلى مطلع الأسبوع المقبل لاعتبارات اجتماعية استجدّت في الساعات الماضية

Lebanon 24
11-01-2023 | 08:32
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