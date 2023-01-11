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ميقاتي: لن أسأل من يمكن أن يحضر الجلسة أو يتغيب عن حضورها بل سأعقدها. تشاورت مع البعض، وليتحمل جميع الوزراء مسؤولياتهم
Lebanon 24
11-01-2023
|
08:33
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