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ميقاتي: لن أسأل من يمكن أن يحضر الجلسة أو يتغيب عن حضورها بل سأعقدها. تشاورت مع البعض، وليتحمل جميع الوزراء مسؤولياتهم

Lebanon 24
11-01-2023 | 08:33
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ميقاتي: سأدعو الى جلسة لمجلس الوزراء.. وليتحمل جميع الوزراء مسؤولياتهم
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11/01/2023 17:52:38 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: لا يوجد إمكان لإعطاء سلفة لكهرباء لبنان إلا بمرسوم من مجلس الوزراء ولا يمكن التصرف بعكس ما ينصّ عليه قانون المحاسبة العمومية
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11/01/2023 17:52:38 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي من بكركي: التمثيل لكل الطوائف في مجلس الوزراء كان قائماً لذا لا يمكن ان تكون الميثاقية حجة ونحن سنواصل متابعة أمور المواطنين
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11/01/2023 17:52:38 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: طلبت اجتماعاً ظهر اليوم مع الوزراء الذين لم يحضروا ومع الذين حضروا للنقاش ولدينا نوايا طيبة ونهدف للتعاون مع بعضنا البعض
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11/01/2023 17:52:38 Lebanon 24 Lebanon 24
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