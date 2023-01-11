ميقاتي: لست أهوى الدخول في مشاكل ونزاعات مع أي من الأطراف لكنّ الطريقة السلبية التي يعتمدها "التيار الوطني الحرّ" في التعامل هي بمثابة المشكلة بذاتها

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