التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من ساحة ساسين باتجاه اوتيل ديو الاشرفيه ومن البربير كورنيش المزرعة بالاتجاهين وعلى طريق المشرفية الغبيري السفارة الكويتية بالاتجاهين

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