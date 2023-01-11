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3 جرحى نتيجة اصطدام سيارة بواجهة محل تجاري على طريق ذوق مصبح محلة يسوع الملك (التحكم المروري)

Lebanon 24
11-01-2023 | 09:21
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