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البنتاغون: وزير الدفاع الأميركي ورئيس هيئة الأركان سيعرضان خططا جديدة لتزويد كييف بمقاتلات حربية ودبابات

Lebanon 24
11-01-2023 | 10:01
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