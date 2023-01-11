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أخبار عاجلة
المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: ندين الهجوم قرب وزارة الخارجية الأفغانية في كابل (الجزيرة)
Lebanon 24
11-01-2023
|
12:57
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