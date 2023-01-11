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المراقبة الجوية الكندية: نظام NOTAM للطيران يواجه انقطاعا ولا تأخير على الرحلات (العربية)

Lebanon 24
11-01-2023 | 13:59
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