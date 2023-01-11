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وكالة الطاقة الذرية: الاتفاق على منطقة آمنة لمحطة زابوريجيا النووية يزداد صعوبة (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
11-01-2023 | 14:39
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