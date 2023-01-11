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وزير الدفاع الأميركي: قرار اليابان زيادة الإنفاق العسكري يحافظ على أمنها ويعزز تحالفنا

Lebanon 24
11-01-2023 | 17:36
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