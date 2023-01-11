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وزير الدفاع الياباني: ندين إطلاق بيونغ يانغ صواريخ ونؤكد التزامنا بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية

Lebanon 24
11-01-2023 | 17:44
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