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الأردن‬⁩ يرسل وفدا عسكريا إلى القدس للتأكد من رفات 15 شخصا يعتقد أنها تعود لجنوده

Lebanon 24
11-01-2023 | 18:06
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