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احصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال ال ٢٤ ساعة الماضية: 3 حوادث و 5 جرحى
Lebanon 24
11-01-2023
|
23:41
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