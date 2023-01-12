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الصين: المبعوث الصيني للمناخ يلتقي نظيره الأميركي جون كيري وتوافق على استمرار التواصل

Lebanon 24
12-01-2023 | 03:10
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