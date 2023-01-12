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وصول عدد من النواب الى ساحة قصر العدل للتضامن مع اهالي شهداء انفجار المرفأ من بينهم سامي الجميل ووضاح الصادق والياس حنكش وميشال دويهي (الجديد)

Lebanon 24
12-01-2023 | 03:33
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