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وصول عدد من النواب الى ساحة قصر العدل للتضامن مع اهالي شهداء انفجار المرفأ من بينهم سامي الجميل ووضاح الصادق والياس حنكش وميشال دويهي (الجديد)
Lebanon 24
12-01-2023
|
03:33
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