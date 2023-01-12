Advertisement

أخبار عاجلة

باسيل في مؤتمر التيّار الوطني الحرّ حول أزمة النزوح: مشهدية تدميرية دموية نكبت سوريا ولبنان وشهدنا تسلل "الإرهابيين" تحت غطاء النازحين

Lebanon 24
12-01-2023 | 04:35
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أبعد من الرئاسة... ما هدف "التيّار الوطنيّ الحرّ"؟
lebanon 24
12/01/2023 14:29:19 Lebanon 24 Lebanon 24
كيق علّق "التيّار الوطنيّ الحرّ" على حادثة العاقبية؟
lebanon 24
12/01/2023 14:29:19 Lebanon 24 Lebanon 24
"الوطني الحرّ": إنتظروا ردّ باسيل
lebanon 24
12/01/2023 14:29:19 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: لست أهوى الدخول في مشاكل ونزاعات مع أي من الأطراف لكنّ الطريقة السلبية التي يعتمدها "التيار الوطني الحرّ" في التعامل هي بمثابة المشكلة بذاتها
lebanon 24
12/01/2023 14:29:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:56 | 2023-01-12
06:41 | 2023-01-12
06:28 | 2023-01-12
06:09 | 2023-01-12
05:55 | 2023-01-12
05:48 | 2023-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website