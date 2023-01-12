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الجيش الأوكراني: معارك كبيرة في سوليدار وقواتنا لا تزال في أجزاء من المدينة

Lebanon 24
12-01-2023 | 09:09
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