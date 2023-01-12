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تأجيل الموعد المعلن عنه لاضاءة شوارع الاشرفية بمبادرة من النائب جهاد بقرادوني الذي كان مقررا مساء اليوم الى موعد يعلن عنه في حينه

Lebanon 24
12-01-2023 | 09:57
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