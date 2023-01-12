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رئيس مجلس النواب الأميركي: الكونغرس يجب أن يحقق مع بايدن بشأن الوثائق السرية (العربية)

Lebanon 24
12-01-2023 | 11:24
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