Advertisement

أخبار عاجلة

خارجية تركيا: الدبيبة أبلغنا تمسكه بالاتفاقية الموقعة بين بلدينا رغم قرار المحكمة بوقفه (العربية)

Lebanon 24
12-01-2023 | 11:52
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير خارجية تركيا: سحب قواتنا من سوريا يتطلب تقدم العملية السياسية هناك (العربية)
lebanon 24
12/01/2023 22:54:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيطالية: قرار طالبان بمنع عمل النساء غير مقبول ويتعارض مع القانون الإنساني (العربية)
lebanon 24
12/01/2023 22:54:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: نشعر بقلق بالغ من الملاحقات القضائية للمسؤولين ورجال الأعمال في تركيا (العربية)
lebanon 24
12/01/2023 22:54:24 Lebanon 24 Lebanon 24
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدين تركيا لرفضها زيارات عائلية لسجناء محاولة انقلاب 2016 (العربية)
lebanon 24
12/01/2023 22:54:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:20 | 2023-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:20 | 2023-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:47 | 2023-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:32 | 2023-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2023-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:46 | 2023-01-12
15:41 | 2023-01-12
15:37 | 2023-01-12
15:35 | 2023-01-12
15:32 | 2023-01-12
15:23 | 2023-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website