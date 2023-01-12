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رئاسة البرلمان التركي: رئيس البرلمان ألغى زيارة كان من المقرر أن يقوم بها رئيس البرلمان السويدي إلى أنقرة (الجزيرة)

Lebanon 24
12-01-2023 | 13:12
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