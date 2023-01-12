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وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال خلال اقتحام بلدة قباطية في جنين (الجزيرة)

Lebanon 24
12-01-2023 | 14:17
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