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وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية للـ"إم تي في": أبلغنا الرئيس ميقاتي أن حضورنا جلسة مجلس الوزراء محصور ببندَيْ الكهرباء وإلا فسننسحب فورا

Lebanon 24
12-01-2023 | 14:27
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