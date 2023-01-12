حمية: رفعنا رسوم صالون الشرف من 500 الف ليرة الى 100 دولار للشخص ووصلت الايرادات في الاشهر الأربعة الأخيرة من عام 2022 الى 100 مليون دولار بين المطار والمرفأ

Lebanon 24