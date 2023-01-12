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حمية: رفعنا رسوم صالون الشرف من 500 الف ليرة الى 100 دولار للشخص ووصلت الايرادات في الاشهر الأربعة الأخيرة من عام 2022 الى 100 مليون دولار بين المطار والمرفأ

Lebanon 24
12-01-2023 | 15:19
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