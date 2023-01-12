Advertisement

أخبار عاجلة

حميه: لسنا معنيين بالوفد الاوروبي الآتي للتحقيق لأنه لدينا القضاء اللبناني لنتمسّك به وبمقراراته

Lebanon 24
12-01-2023 | 15:20
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وليام نون لـ"الجديد": نحن لسنا ضدّ مجلس القضاء الأعلى انما ضد بعض القضاة فيه و"كل شي بدنا ياه انه يمشي التحقيق"
lebanon 24
13/01/2023 02:24:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الكتلة الوطنية: لضرورة تعاون القضاء اللبناني مع نظرائه الأوروبيين
lebanon 24
13/01/2023 02:24:00 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: دورنا نحميه بروحنا ودمنا ونحن من مؤسسي هذه البلاد ولسنا نكرة في البلاد و"مش ساعة يلي بدك بتقبل فينا او ما بتقبل فينا"
lebanon 24
13/01/2023 02:24:00 Lebanon 24 Lebanon 24
حميه: قدر اللبنانيين جميعا هو التلاقي ثم التلاقي
lebanon 24
13/01/2023 02:24:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:20 | 2023-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:20 | 2023-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:32 | 2023-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:47 | 2023-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2023-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:23 | 2023-01-12
18:31 | 2023-01-12
17:14 | 2023-01-12
17:05 | 2023-01-12
16:54 | 2023-01-12
16:16 | 2023-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website