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المتحدث بإسم ​وزارة الخارجية​ الأميركية ​نيد برايس دعا البرلمان اللبناني للإسراع بانتخاب رئيس وتشكيل حكومة للشروع بالإصلاحات المطلوبة

Lebanon 24
12-01-2023 | 16:16
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