المتحدث باسم ⁧‫البنتاغون‬⁩ بات رايدر: المعارك لاتزال محتدمة في سوليدار وباخموت بأوكرانيا‬⁩ ولا يمكننا تأكيد أي تقارير تفيد بأن القوات الروسية استولت على سوليدار

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