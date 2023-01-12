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المتحدث باسم ⁧‫البنتاغون‬⁩ بات رايدر: المعارك لاتزال محتدمة في سوليدار وباخموت بأوكرانيا‬⁩ ولا يمكننا تأكيد أي تقارير تفيد بأن القوات الروسية استولت على سوليدار

Lebanon 24
12-01-2023 | 19:23
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