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الخارجية الصينية: ندعو واشنطن إلى التوقف عن شن حرب باردة جديدة والتضييق على الاقتصاد الصيني

Lebanon 24
13-01-2023 | 02:46
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