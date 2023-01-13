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رئيس الأركان الإسرائيلي: جاهزون لسيناريو استهداف المنشآت النووية الإيرانية

Lebanon 24
13-01-2023 | 02:49
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