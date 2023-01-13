بو حبيب: المُحاولات مُستمرة للاستفادة من المساعدات التي تقدمها إيران للبنان علماً أن هناك عوائق أمام ذلك فضلاً عن انقسام سياسي داخلي في لبنان بشأن هذا الأمر

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