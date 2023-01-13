Advertisement

أخبار عاجلة

المجلس العدلي أرجأ جلسة المحاكمة في قضية انفجار التليل الى 2 شباط المقبل

Lebanon 24
13-01-2023 | 04:44
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المجلس العدلي أرجأ جلسة المحاكمة في قضية انفجار التليل
lebanon 24
13/01/2023 14:27:42 Lebanon 24 Lebanon 24
أهالي ضحايا انفجار المرفأ من امام قصر العدل: نحن تحت سقف القانون ونتحمل مسؤولية ما حصل في العدلية مع وليام نون
lebanon 24
13/01/2023 14:27:42 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: ستُعقد جلسة لمجلس الوزراء، استُكمل وضع مشروع جدول أعمالها لكنها ستتأخر إلى مطلع الأسبوع المقبل لاعتبارات اجتماعية استجدّت في الساعات الماضية
lebanon 24
13/01/2023 14:27:42 Lebanon 24 Lebanon 24
ويليام نون: يوم الخميس بعد جلسة مجلس النواب سيكون هناك وقفة للنواب الذي يدعمون قضية 4 آب ونطلب من كل من يريد الحقيقة ان يكون حاضرا ولكن هناك بعض النواب المتهمين والغير مرحّب بهم
lebanon 24
13/01/2023 14:27:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:20 | 2023-01-13
07:18 | 2023-01-13
07:09 | 2023-01-13
06:53 | 2023-01-13
06:24 | 2023-01-13
06:01 | 2023-01-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website