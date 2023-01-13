وزير العمل مصطفى بيرم بعد اجتماع لجنة المؤشر: تم الاتفاق على زيادة مليون و900 الف وتحويل بدل النقل الى 125 ألفاً في القطاع الخاص وسنضغط لاقراره في القطاع العام وضاعفنا المنح المدرسية

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