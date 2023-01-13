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متحدث عسكري أوكراني: روسيا لم تسيطر على مدينة سوليدار والقتال العنيف ما زال مستمرا
Lebanon 24
13-01-2023
|
06:53
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