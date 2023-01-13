الرئيس ميقاتي خلال استقباله وزير الخارجيّة الإيرانيّة: الاوضاع في لبنان صعبة ولكننا نعمل على تسيير الامور ولدينا الثقة والعزيمة للعمل على الخروج من هذه المحنة

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