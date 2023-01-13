وزير الخارجيّة الايرانيّة خلال لقائه ميقاتي: نُشدّد على ان ايران ستقف الى جانب لبنان ودعمه في كل الطروف وترغب في تطوير العلاقات وتفعيلها على الصعد كافة

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