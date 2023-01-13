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وزير الخارجية التركية: على السويد وفنلندا الالتزام بالوعود المتعلقة بانضمامهما لحلف "الناتو"
Lebanon 24
13-01-2023
|
08:43
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