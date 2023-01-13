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معلومات للـ"ال بي سي": مجلس إدارة كهرباء لبنان دُعي للمشاركة في جلسة حكومة تصريف الأعمال يوم الأثنين

Lebanon 24
13-01-2023 | 09:00
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