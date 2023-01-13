Advertisement

أخبار عاجلة

عبد اللهيان: الجمهورية الاسلامية مستعدة لتأمين الفيول والمحروقات اللازمة لتشغيل معامل الكهرباء في لبنان

Lebanon 24
13-01-2023 | 11:15
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي: بشأن الكهرباء نعمل مع البنك الدولي لاستجرار الكهرباء من الأردن ومصر كما أننا نسعى على شراء الفيول أويل لتشغيل المعامل في حين أننا نعمل على التعاون مع شركة سوناطراك الجزائرية
lebanon 24
13/01/2023 20:36:19 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية إيران: مستعدّون لبناء وتأهيل معامل الكهرباء في لبنان
lebanon 24
13/01/2023 20:36:19 Lebanon 24 Lebanon 24
عبد اللهيان: إيران على أتمّ الاستعداد لإعادة تأهيل وتشييد معامل لإنتاج الطاقة الكهربائيّة في لبنان
lebanon 24
13/01/2023 20:36:19 Lebanon 24 Lebanon 24
يعقد وزير الطاقة والمياه وليد فياض، مؤتمرا صحافيا عند الساعة الرابعة والنصف من عصر اليوم، يشرح في خلاله آخر التطورات في موضوع بواخر الفيول لزوم تشغيل معامل الكهرباء
lebanon 24
13/01/2023 20:36:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:19 | 2023-01-13
12:42 | 2023-01-13
12:29 | 2023-01-13
12:24 | 2023-01-13
12:22 | 2023-01-13
12:20 | 2023-01-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website