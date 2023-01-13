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بايدن خلال استقبال رئيس الوزراء الياباني: ملتزمون بدعم اليابان في المجال الدفاعي (الشرق)

Lebanon 24
13-01-2023 | 11:35
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