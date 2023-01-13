Advertisement

أخبار عاجلة

بايدن ورئيس الوزراء الياباني يؤكدان معارضتهما بشدة لأي محاولات أحادية لتغيير الوضع القائم على أساس القوة أو الإكراه في أي مكان في العالم (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
13-01-2023 | 14:23
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البيت الأبيض: أي تغيير في الوضع القائم في المواقع المقدسة في القدس "غير مقبول" (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
14/01/2023 03:08:48 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: مباحثات بايدن ورئيس الوزراء الياباني ستشمل ملفات الصين وروسيا والبرنامج الصاروخي لكوريا الشمالية (الجزيرة)
lebanon 24
14/01/2023 03:08:48 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض يعلن أن بايدن سيلقي خطاب الاتحاد السنوي أمام أعضاء الكونغرس في الـ7 من شباط المقبل (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
14/01/2023 03:08:48 Lebanon 24 Lebanon 24
المستشار الألماني يقول إنّه بحث مع رئيس الوزراء العراقي إمكانية استيراد الغاز الطبيعي من العراق (سكاي نيوز)
lebanon 24
14/01/2023 03:08:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:35 | 2023-01-13
19:08 | 2023-01-13
17:17 | 2023-01-13
17:12 | 2023-01-13
16:42 | 2023-01-13
16:14 | 2023-01-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website