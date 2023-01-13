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بيان أميركي ياباني مشترك: استخدام روسيا للسلاح النووي في أوكرانيا سيكون عملا عدائيا غير مبرر (الجزيرة)
Lebanon 24
13-01-2023
|
14:40
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