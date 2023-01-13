احتكاكٌ بين العناصر الأمنية المولجة حماية مركز أمن الدولة في الرملة البيضاء وأهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت المعتصمين للمطالبة بالإفراج عن الناشط ويليام نون

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